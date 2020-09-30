Культура

Выставка «Псков концептуальный» откроется в Доме ремесел

Открытие персональной выставки «Псков концептуальный» художника Юрия Валяева состоится 1 октября в 17.00 в выставочном зале Дома ремесел (Некрасова, 8, 2 этаж). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

На выставке представлено около 70 живописных и графических работ псковского художника-любителя.

Юрий Валяев – псковский дизайнер, работает в области пейзажной фотографии, живописи, графики. Большинство работ художника посвящено Пскову.

Заниматься живописью он начал с 80-х годов и своим учителем считает псковского художника Ю. Наумова (члена Псковского объединения художников-любителей, преподавателя изобразительного искусства). Юрий Валяев в этом году стал лауреатом всероссийской выставки-смотра «Салют Победы», и его работы вошли в экспозицию «Великому подвигу посвящается…» — выставки художников-любителей и народных мастеров, которая была представлена в сентябре этого года в Москве в Новой Третьяковке.