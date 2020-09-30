Культура

«Пушкинская школа» в следующем сезоне познакомит зрителей с шекспировскими королями

Следующий сезон «Пушкинской школы» пройдет под знаком Шекспира. Об этом на пресс-конференции, предваряющей первый спектакль из гастрольной афиши петербургского театра в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», рассказал народный артист России Владимир Рецептер, создатель и бессменный руководитель единственного в своем роде коллектива, воспитанного на классическом, прежде всего - пушкинском репертуаре.

В последнее время мэтр работал над переложениями двух шекспировских трагедий — «Король Ричард II» и «Король Генрих IV», и смеет надеяться, что получилось у него это «…не хуже, чем у других переводчиков, обращавшихся к этим пьесам». Шекспировская линия очень важна для театра Владимира Рецептора: общеизвестно, что гениального английского драматурга сам Пушкин называл учителем и «отцом нашим».

Напомним, сегодня гастроли «Пушкинской школы» открываются премьерным спектаклем по поэме «Цыганы». Эту работу труппы, режиссера Дениса Волкова и Владимира Рецептера, выступающего в данном случае в роли автора сценической редакции и постановки, жители и гости Пушкиногорья увидят первыми. «Сегодня буду смотреть «Цыган» и волноваться», — такой репликой предупредил Владимир Рецептер вопрос о своих ближайших планах.