Культура

Пушкиногорская публика оценила новую работу «Пушкинской школы» Владимира Рецептера

Спектаклем «А.С. Пушкин. "Цыганы"» открылись гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под руководством народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» 30 сентября. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, премьера была очень тепло встречена зрителями. По окончании спектакля зрители стоя аплодировали актерам и постановщикам, присутствовавшим на премьере.

В музее также рассказали, что новый спектакль решен в манере, напоминающей любимые мэтром «опыты драматических изучений Пушкина»: в единое сценическое полотно объединены собственно «изучаемая» театром поэма и ряд дополнительных материалов, как, например, фрагменты мемуарных записок Анны Керн, баронессы Вревской, Ивана Липранди и других современников поэта, записки Замфира Ралли-Арборе, дед которого принимал в Бессарабии опального поэта, и так далее. «Благодаря этому действие разворачивается как бы в нескольких временных пластах и звучащие со сцены тексты приобретают дополнительные смыслы», - пояснили в музее-заповеднике.

«Постановка богато оформлена хореографически (Юрий Васильков) и музыкально. Цыганские песни в их необычном для современного уха аутентичном звучании разучивала с актерами "Пушкинской школы" Тамара Псарева», - отметили в пресс-службе.

В новой работе Дениса Волкова и Владимира Рецептера во множестве заняты не только опытные актеры «Пушкинской школы», но и нынешние студенты Российского государственного института сценических искусств - третий набор «мастерской» Рецептера, курс, ориентированный на углубленное изучение театра Пушкина.

Спектакль «А.С. Пушкин. "Цыганы"» будет показан в Пушкинских Горах еще раз 8 октября. Полную афишу нынешних гастролей «Пушкинской школы» с указанием числа и часа показа и краткой аннотацией каждой постановки можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». В музее также напомнили, что иногородние зрители могут забронировать место в зале на тот или иной спектакль по телефону 8 (81146) 2-18-15 в рабочее для сотрудников «Михайловского» время: с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 со среды до воскресенья.