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Культура

Посвященная торговым связям Выборга и Пскова выставка откроется 16 октября

01.10.2020 07:45|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России» откроется в Пскове 16 октября. Об этом сообщил Государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Чем торговали псковские купцы, откуда привозили товар, с какими иноземцами вели деловую переписку? Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить при знакомстве с экспозицией выставки. Детальнее расскажем в самые ближайшие дни», - говорится в сообщении.

«Нам кажется, у нас с коллегами из Ленинградского областного государственного архива в Выборге получился интересный продукт», - добавили в архиве.

Проект реализован под эгидой Российского исторического общества и при финансовой поддержке фонда «История Отечества».

Теги: #выставка #архив #история
Источник: Псковская Лента Новостей
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