Финальное шоу конкурса «Миссис Псков - 2020» состоится 15 ноября

Финальное шоу конкурса «Миссис Псков - 2020» состоится в Пскове 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Финальное шоу пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм в БКЗ филармонии.
«Уже началась активная подготовка участниц к финальному шоу, в рамках которого будут представлены модные дефиле участниц, их творческие номера и другие выходы финалисток», - рассказали организаторы.
Ранее участницы конкурса среди замужних женщин «Миссис Псков - 2020» приняли участие в первой фотосессии. Образы для фотосъемки участницы подбирали сами из своего гардероба.
Конкурс является региональным этапом национального конкурса красоты «Мисс Россия». Главный приз конкурса в этом году - сертификат на 100 000 рублей.
Организаторы конкурса являются официальными представителями бренда «Мисс Россия» на территории Псковской области.
Организаторы конкурса
При поддержке управления культуры администрации города Пскова.
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