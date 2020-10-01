Культура

Концерт органной музыки «Окно в Европу» пройдет в Печорах 3 октября

Концерт органной музыки «Окно в Европу» пройдет в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 3 октября. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Концертную программу исполнят лауреаты международных конкурсов Дина Ихина и Денис Маханьков (орган, Печоры). Начало концерта в 15.00.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - Две хоральные прелюдии

Луи Вьерн (1870-1937) - «На Рейне» из «24 Пьес-Фантазий»

Уильям Берд (1543-1623) - Lord Willobies welcome home

Ханс-Андре Штамм (1958) - Rondo alla celtica

Сезар Франк (1822-1890) - Молитва

Ханс-Андре Штамм - Ellylon

Жанна Демессье (1921-1968) - Te Deum

Ян Питерсзон Свелинк (1562-1621) - Вариации на тему «Мои юные годы проходят»

Иоганн Себастьян Бах - Токката и фуга ре минор, BWV 565

«Просим вас соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию», - говорится в сообщении.

Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а.