Концерт органной музыки «Окно в Европу» пройдет в Печорах 3 октября

Концерт органной музыки «Окно в Европу» пройдет в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 3 октября. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».
Концертную программу исполнят лауреаты международных конкурсов Дина Ихина и Денис Маханьков (орган, Печоры). Начало концерта в 15.00.
В программе:
«Просим вас соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию», - говорится в сообщении.
Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а.