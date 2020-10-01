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Культура

Крекшинский идол и следы язычества на Выборской земле

02.10.2020 10:00|ПсковКомментариев: 3

Погост Крекшино с церковью Св. Николая Чудотворца впервые упоминается в дошедших до нашего времени письменных источниках в последней четверти XVI века. Древний погост занимает небольшую площадку на возвышенности, на окраине деревни Крюково Выборской волости Новоржевского района. На сельском погосте сохранились остатки фундамента церкви и несколько средневековых каменных крестов. Местные жители называют это место Буем.

Существуют основания предполагать, что погосту могло предшествовать городище или более раннее поселение. В одном из местных преданий об озере Сковородня говорится о двух горах - Крекшинской и Крутой. Расстояние между ними по прямой линии около 5 километров. Согласно сказанию, озеро Сковородня образовалось при интересных обстоятельствах.

Вид на Крекшинскую гору

Среди местных жителей бытует легенда о том, как крюковский поп бросил сковороду с Крекшинской горы в сторону Крутой горы. Сковорода не долетела до вершины второй горы и упала к ее подножию. На месте падения сковороды образовалось круглой формы озеро. Другая версия предания говорит о том, что на вершине Крутой горы в древние времена жили люди, которые бросали в озеро сковороды. Также зафиксировано предание о том, что озеро появилось на месте провалившейся церкви. Вероятно, от округлой формы водоем и получил название Сковородня.

Озеро Сковородня

Существуют еще легенды о провалившейся церкви на Крутой горе и каменной лестнице от озера на вершину горы. При общении с местными жителями выяснилось, что у Крутой горы есть еще одно название - Городище.

Вид на Крутую гору с места родового имения В.Н. Татищева в д. Барсуки

Любопытны параллели с легендой о трех горах - Лобно, Судоме и Степулихе. По легенде эти горы когда-то были великанами. Во время вражеского вторжения великаны отбивались от врагов каменным топором, который перекидывали друг другу. Схожая легенда связана с известными городищами Подоржевской и Секирницей на территории Бежаницкого района. В легенде говорится о двух богатырях, живших на горе Секирнице и горе Подоржевке, которые перебрасывались друг с другом секирами.

Возможно, в легенде про озеро Сковородня, Крекшинскую и Крутую горы имеется случай замещения великана или богатыря, жившего на Крекшинской горе, на крюковского попа в более позднее время, когда Крекшино стало погостом и административным центром Крекшинской губы.

С Крекшинским погостом связана еще одна легенда. У подножия Буя находится глубокий котлован, который, по преданию, образовался на месте провалившейся церкви. Люди старшего поколения рассказывали, как они ходили к котловану послушать колокольный звон и церковное пение.

В ходе исследований искал объяснение происхождению названия Крекшинского погоста. Стало известно, что местные жители всегда называли Крекшином только Буй - деревенский погост, т.е. с населенным пунктом название никак не связывали. Рядом на погосте находился двор священника и церковные постройки, а вся земля вокруг принадлежала церкви св. Николая Чудотворца. В позднее время на окраине погоста появилась деревня Крекшино. В нескольких сотнях метров находится деревня Крюково.

Название Крекшино произошло от производного слова «крекша» - дикой утки. Но какая связь погоста с уткой? В ближайшей местности водоемов нет, а господствующая над всей округой возвышенность покрыта лесом.

Фольклорно-этнографические экспедиции 1980-х - 90-х годов зафиксировали в Псковской области четкую память о том, что среди персонажей святочных ряжений, связанных с обрядами культа предка, обязательно присутствовали «гусь», «гусак», «утка». «Уточка полевая», «утка луговая» или «гуси-лебеди» - характерные персонажи песен Масленицы - праздника, также связанного с культом предков. Предположу, что связь утки и образов водоплавающих птиц в целом, с культом предков и миром мертвых, выступающих передатчиками души из мира живых в мир мертвых в славянской архаической традиции, закрепилась таким образом в названии Крекшинского погоста, как сакрального пространства. Не исключено, что погосту предшествовало святилище. В связи с этим вспомним родственный Бую известный в славянской мифологии и фольклоре остров Буян, который связан с миром мертвых, погостом или кладбищем, местом, где обитают умершие.

В округе погоста Крекшино до наших дней сохранились следы дохристианских традиций и верований. На склонах Крекшинской горы, в лесу находятся два почитаемых целебных родника, оба имеют название - Светик (ударная «и»). По существовавшей традиции к ветвям растущих здесь деревьев привязывали лоскутки тканей и детские пеленки.

Светик

Один из Светиков, согласно преданию, образовался на месте провалившейся церкви. Это самый сильный и целебный источник. По рассказам жителей, до революции водой из этого источника лечил своих пациентов местный врач. У ближайшего Светика, после престольного праздника Николы Вешнего (22 мая), всегда проходили народные гуляния на лесной поляне у ручья. Рядом находился большой вертикально стоящий камень «в виде столба», который со временем погрузился в землю. По рассказам местных жителей, за этим камнем уединялись влюбленные во время гуляний. Некоторые местные старожилы объясняют, что происхождение названия целебных источников связано с Божественным Светом.

Родник. Картина Андрея Шишкина

И если мы обратимся к научным исследованиям и этнографии, то такое название становится объяснимым. Академик Б.А. Рыбаков, изучая глубинные корни дохристианских религиозных представлений наших предков, отмечает, что в поучениях против язычества (конца XII - начала XIII в.) сообщается о почитании язычниками «белого света», как эманации высшей божественной силы, творящей мир. «Белый Свет» выступал прообразом Рода - верховного восточнославянского божества, следовательно, был объектом обличения со стороны служителей церкви.

Исследователи отмечают, что новая христианская вера медленно распространялась по территории Руси, особенно в сельской местности. На рубеже XII и XIII вв. устанавливается двоеверие, вобравшее в себя языческие и православные элементы мировоззрения.

Элементы мировоззрения глубочайшей древности сохранились в крестьянской среде России вплоть до начала XX в.

Крекшинский идол

Значимым открытием стало обнаружение мною в августе 2020 года в округе Крекшинского погоста антропоморфного каменного идола, представляющего собой черты туловища и головы. Назовем его Крекшинским идолом.

Крекшинский идол. Вид сверху.

Поверхность камня покрыта лишайником. Возвышающееся над поверхностью земли туловище идола имеет трапециевидную форму, с одной стороны выпуклое, с другой - плоское. При визуальном осмотре прослеживаются черты лица с очертаниями глазниц и рта, хорошо видны следы обработки камня. С идолом связано историческое предание. Археологи также атрибутировали артефакт, как антропоморфный идол.

В древности окрестности Крекшинского погоста были густо населены, о чем свидетельствуют обнаруженные мною ранее неизвестные городища, селища и могильники. Также были зафиксированы упоминания о древних могильниках в местных легендах. Интересно предание о существовании в урочище «Могильники» (в округе обнаружено два таких урочища) деревянного Ильинского монастыря. Место «монастыря» представляет собой невысокую пологую возвышенность округлой формы с плоской ровной площадкой. Согласно преданию, рядом располагались могилы татар, турок, французов или шведов. Вблизи расположено несколько высоких холмов округлой формы. По периметру одной сопки сохранилась обкладка из крупных гранитных валунов. Поскольку в известных письменных источниках упоминаний о существовании на этом месте Ильинского монастыря или церкви не обнаружено, легенда может указывать на существование в древности «святого места», что не противоречит своему расположению рядом с могильником, а также традициям строительства Ильинских храмов на Руси на месте языческих капищ и святилищ.

Михаил Семенов

Теги: #новоржевский район #краеведение
Источник: Псковская Лента Новостей
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