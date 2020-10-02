Культура

Стихи Пушкина прозвучат в Михайловском под открытым небом

Бонусом к гастрольной афише петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата госпремии РФ Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» станут поэтические чтения в усадьбе поэта. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, завтра, 3 октября, на открытом воздухе, на склоне холма за Домиком няни, будут установленные временные подмостки, с которых студенты петербургского Российского государственного института сценических искусств (курс Владимира Рецептера), будут исполнять стихи Пушкина.

В музее пояснили, что третьекурсники РГИСИ сейчас находятся в Святогорье: некоторые из них принимают участие в гастрольных показах «Пушкинской школы», а остальные посещают их как зрители, на примере коллег и старших товарищей обучаясь актерскому мастерству. Поэтические выступления воспитанников Владимира Рецептера близ мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» — постоянная практика.

Подобные чтения устраивали в дни фестиваля молодежных театров «Михайловское» в 2017, 2018 и в 2019 году; началась же эта традиция годом ранее, когда в программу «съезда» молодежных и работающих для молодежи коллективов включили спектакль-чтения «Наш Пушкин», — ту работу готовили также в Институте сценических искусств, только на курсе Юрия Красовского.

В музее также добавили, что послушать студентов Владимира Рецептера совершенно свободно смогут все завтрашние гости Михайловского, а их сейчас, в пору воспетой Пушкиным золотой осени, в Святогорье особенно много. Так, в прошлую субботу только по билетам дома-музеи и парк мемориальной усадьбы посетили более 2 700 человек, но практика показывает, что определенное количество туристов, которые приходят и приезжают, чтобы просто погулять по прекрасным историческим паркам и окрестностям Михайловского, Тригорского и Петровского, оказываются банально «не подсчитанными».

Начало завтрашних чтений под открытым небом в пушкинском Михайловском — в 13.00.