Культура

«Так судьба стучится в дверь»: 77-й сезон Псковской филармонии открыл великий Бетховен

Ты то, что ты слушаешь. На какой концерт ты отправляешься вечером трудного дня? Что играет в твоих наушниках? На какую станцию настроен приемник в твоей машине? Отвечая на эти вопросы, ты выдаешь себя с головой.

Псков слушает разную музыку - достаточно оказаться в автобусе в час пик, чтобы прочувствовать это в полной мере. Но вчера сердце нашего города слушало Бетховена: впервые после полугодового молчания в Большом концертном зале Псковской филармонии зазвучал Губернаторский симфонический оркестр. И это было, простите уж за хрестоматийные штампы, «как судьба стучится в дверь».

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

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Концерт, приуроченный к 250-летию великого классика, должен был состояться, если не ошибаемся, еще весной. Из-за карантина его пришлось перенести. С одной стороны, это, конечно, расстроило псковских поклонников классической музыки. С другой - можно ли было представить иной, более мощный по энергетике старт 77-го филармонического сезона?

Псковичи услышали произведения трех венских классиков: Вступление к оратории «Сотворение мира» Гайдна, 1-ю симфонию Моцарта и 5-ю симфонию Бетховена (первые два прозвучали на нашей сцене впервые). Композиция программы, построенная по принципу движения от хаоса к космосу, к окончательной победе Творца, per aspera ad astra, органично вписалась в идеальный сценарий завоевания зрителя. Раз - и как будто не было многомесячной тишины зала. Драма, разыгранная на сцене БКЗ, держала внимание не хуже замечательных спектаклей XXVII Пушкинского театрального фестиваля.

Открывая концерт, директор филармонии Елизавета Барышникова призналась, что ей очень радостно видеть зрителей в зале. «Я надеюсь, что многие из вас посетили мероприятия, которые были в августе, - сказала она. - Это и «Лавандовая ночь», и «Золото Вены», и прекрасный, ставший любимым для нас фестиваль «Музыка на воде». Уже достигнуты договоренности о том, что этот фестиваль продолжится следующим летом. А сегодня мы открываем 77-й филармонический сезон, 25-й юбилейный сезон оркестра, и у нас аншлаг... Аншлаг теперь выглядит как-то так. Я желаю вам и нам, чтобы все проекты, все идеи, которые запланированы, все-таки были реализованы несмотря ни на что». Говоря об аншлаге, Елизавета имела в виду, конечно шахматную рассадку в зале. Не обошлось и без других «пандемийных» новшеств: на входе всем гостям напоминали о масках и измеряли температуру.

И вот, наконец, зал наполнился звуками музыки. Первоначальный хаос Гайдна, на современный взгляд, оказался очень даже гармоничным: то, что воспринималось диссонансом в 1798 году, сегодня воспринимается как мелодичная классика (не довелось Францу Йозефу бывать на нынешних дискотеках!). В оратории Гайдна отразился его оптимистичный взгляд на мир, вера в доброго Творца: он рассказывает действительно о счастье «Сотворения мира», а не о трагедии «потерянного рая», несмотря на то, что замысел композитора изначально отталкивался от одноименной поэмы Джона Мильтона.

Тот же светлый радостный взгляд на мир - и в 1-й симфонии Моцарта, написанной им в 8 лет. Легкий воздушный гений узнается в этом произведении с первых нот. Да, ученическом, да, не таком выразительном и изощренном по оркестровке, но очаровательном и прекрасно ложащемся на слух. В нем слышится будущий Моцарт - причем и «Свадьба Фигаро», и Фантазия ре-минор, и 40-я симфония...

Как призналась мне после концерта восьмилетняя псковичка Лера, ее впечатлил на открытии сезона в БКЗ именно «маленький гений». «Мне понравилось особенно, что 8-летний Моцарт написал – так хорошо! Я удивилась», - сказала она. Кстати, девочка в БКЗ бывает часто: родители всегда берут ее с собой на концерты. Она заметила, что является поклонницей таланта главного дирижера и Николая Хондзинского и художественного руководителя «Имперского Русского Балета» Гедиминаса Таранды, и с нетерпением ждет ноября, когда в БКЗ покажут «Спящую красавицу» и «Шопениану».

Эмоциональной и смысловой кульминацией первого концерта сезона стала, конечно же, 5-я симфония. Светлая ничем незамутненная радость Моцарта особенно четко высветила бетховенский путь «через борьбу к победе».

В письмах к своей приятельнице, графине Марии Эрдёди, композитор говорил о том, что лучшие из нас обретают радость через страдание – «durch Leiden Freude». Стойкость несломленного невзгодами духа, драматизм «жизни наперекор», предчувствие победы - в зале как будто вспыхивали разряды молний, настолько велика энергетика симфонии, переданная Псковским симфоническим. Это настроение сродни описанному Александром Блоком, тоже, кстати, юбиляром - в этом году Россия будет отмечать 130-летие со дня рождения гения Серебряного века:

Пусть душит жизни сон тяжелый,

Пусть задыхаюсь в этом сне, —

Быть может, юноша весёлый

В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство — разве это

Сокрытый двигатель его?

Он весь — дитя добра и света,

Он весь — свободы торжество!

(К слову, отец поэта, родившийся в Пскове, в Доме губернатора, был талантливейшим пианистом, и одним из его любимцев был как раз Бетховен).

«Это слишком грандиозно, это абсолютное безумие!» - так воскликнул Гёте, услышав симфонию № 5 Бетховена. Накал страстей, движение духа из тьмы отчаяния к свету бытия в безупречной мелодике по-прежнему бередит сердца слушателей и «хватает судьбу за глотку». «Конечно, Бетховен!» - делились после концерта ощущениями псковские зрители, не находя даже слов для выражения своих эмоций.

«Потрясающие впечатления! - говорит Лариса Леонидовна, которой не дашь на вид ее 79 лет. - Все понравилось! Это хрестоматия уже. Звучание, дирижер, музыканты! Хотелось бы только мне лично, чтобы помощнее было, чтобы оркестр был побольше по численности». По словам псковички, она завсегдатай БКЗ, часто приходит на концерты и нашего оркестра, и приезжих. Пандемию без живого звука пережила спокойно: есть компьютер, на котором можно все воспроизвести - вот и перед концертом, посвященным 250-летию Бетховена, она переслушала в который уже раз 5 симфонию.

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Во время Второй мировой войны ВВС начинала свои трансляции с знаменитого мотива «судьбы», звучащего в самом начале Пятой симфонии: ритмический рисунок этого фрагмента соответствует букве V в азбуке Морзе (точка-точка-точка-тире), а V – это символ Победы (Victory).

Будем же надеяться, что прозвучавшая в Пскове музыка - свидетельство и залог нашего успеха в борьбе с судьбой, обретающей сегодня самые разные очертания - от коронавируса до падения рубля и безработицы. Мы то, что мы слушаем.

Елена Никитина