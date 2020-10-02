Культура

Выставку графических «прогулок» и «воспоминаний» открыли в Пушкинском заповеднике

Выставка «Живая линия образа» открылась для посетителей в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозиции представлена графика петербургского художника Андрея Бодрова из собрания автора. Это чуть менее пятидесяти работ, выполненных в разных техниках: карандаш, офорт (сухая игла), пастель и прочее. Среди сюжетов - пейзажи, виды литературно-исторических мест России, в том числе связанные с историей жизни Пушкина и людей из его окружения, как, например, Гатчина, Кобрино. Отдельные темы - «прогулки» по ночной Москве и «вечно сумеречному Питеру», «воспоминания» о Вологде, Новгороде и так далее.

Андрей Бодров. Деревья зимой (офорт, смешанная техника). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Представил художника жителям и гостям Пушкиногорья почетный член Российской академии художеств, директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», уроженец Пскова Юрий Мудров. Он сообщил, что в «большое» изобразительное искусство Андрей Бодров пришел, уже имея образование и специальность инженера, с которой не собирался расставаться. При этом творческая «узнаваемость» привела художника с большой временной экспозицией в залы Русского музея, в фонды которого позднее поступили шесть произведений с той выставки, отметил Юрий Мудров. После состоялось еще несколько показов в крупнейших художественных музеях страны.

«Целеустремленность Андрея Бодрова, упорность в постижении мастерства, глубокое познание и осмысление мира художественными средствами дали ему "операционную" свободу в избранных, полюбившихся ему графических техниках. Освоенный им "инструментарий" не только не легок, более того - он сложен. Сухая игла, акватинта, офорт предполагают тщательность и скрупулезность технического исполнения. При этом художник ни в коей мере не прибегает к приемам с ярко выраженным художественным эффектом», - констатирует Юрий Мудров.

Экспозиция «Живая линия образа» развернута в Научно-культурном центре музея-заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Первыми, кто увидел ее, стали зрители гастрольных показов санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Владимира Рецептера, отметили в «Михайловском».

Вход на выставку свободный. Планируется, что она будет работать в Пушкинском заповеднике до 4 декабря.