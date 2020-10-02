Культура

Музей Саввы Ямщикова планируют открыть в Пушкинских Горах 8 октября

Музей реставратора и искусствоведа Саввы Ямщикова планируют открыть в Пушкинских Горах 8 октября, сообщается в группе «Работаем! Пушкинские Горы» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Работаем! Пушкинские Горы» в социальной сети «ВКонтакте»

Музей появится в здании бывшей Пушкиногорской типографии, которое сейчас ремонтируются. «Рабочие трудятся в постоянном режиме», - говорится в сообщении.

Фото: группа «Работаем! Пушкинские Горы» в социальной сети «ВКонтакте»

А 8 октября в областном центре планируется к открытию памятник Савве Ямщикову.