Культура

Мультсериал в стилистике древнеславянского киберпанка создают в России

«КиноПоиск HD» совместно с независимой студией Evil Pirate создают анимационный сериал «Киберслав» в стилистике древнеславянского киберпанка для взрослой аудитории. Над проектом работает один из сценаристов «Смешариков» Дмитрий Яковенко.

Картину презентовали на фестивале Comic Con Russia, пишет ТАСС. «Киберслав» расскажет о приключениях русского богатыря-полукровки и его товарищей. Проект находится на стадии разработки сценария.

Действие развернется в альтернативной Древней Руси, где есть суперсовременные технологии. Главному герою предстоит распутать жестокое преступление, чтобы узнать, кому помешала княжеская семья.