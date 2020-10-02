Культура

Школьники со всей области едут на спектакли петербургского театра в «Михайловское»

Практически все разрешенные к продаже билеты на спектакли «Гамлет» и «Барышня-крестьянка» из гастрольной афиши петербургского театра «Пушкинская школа» забронированы. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Традиционно большой интерес к гастрольным показам труппы под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера проявили школы из разных районов Псковской области. Так, в частности, уже на первый спектакль (им стала премьера «Цыганы») приехали старшеклассники из новой, расположенной в Борисовичах Псковской инженерно-лингвистической гимназии, а также учительская делегация из школы № 4 города Острова. При этом, к радости организаторов гастролей, и дети, и взрослые, сопровождающие их в достаточном количестве, без дополнительных напоминаний и замечаний соблюдали все санитарные требования, предписанные в связи со сложившейся в регионе эпидемиологической обстановкой.

Сцена из премьерного спектакля «А.С. Пушкин. «Цыганы». Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Не остались без внимания учителей и школьников с родителями и другие спектакли из гастрольной афиши «Пушкинской школы». Так, «Ревизора» и «Сцены из рыцарских времен» в «Михайловском» посмотрели группы из Пыталово и Себежа. Билеты на «Свадьбу Кречинского» по традиции заказал Псковский технический лицей; эта же школа изъявила желание посмотреть моноспектакль «Гамлет». Более 60 мест на «Барышню-крестьянку» забронированы для учащихся Великолукского лицея; ждут на эту постановку и школьников из Пыталова и Вышгородка (Пыталовский район). Также есть среди зрителей дети и подростки из Опочки, Великих Лук, Санкт-Петербурга. Кроме того, по давно сложившейся традиции на все спектакли «Пушкинской школы» бесплатно проходят воспитанники учебных заведений Пушкиногорского района.

Афишу «Пушкинской школы» на оставшиеся дни гастролей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» можно найти на официальном сайте учреждения