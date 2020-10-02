Культура

Псковский Дом ремесел приглашает 10 октября на День открытых дверей

Дом ремесел (Псков, Некрасова, 8) ждет псковичей и гостей города на День открытых дверей 10 октября с 12 до 16 часов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, все желающие смогут посетить в этот день персональную выставку художника Юрия Валяева «Псков концептуальный», небольшие авторские выставки Надежды Макухи (вышитая картина, сувениры) и Ирины Ивановой (валяная одежда и аксессуары), познакомиться с работой творческих объединений: студией работы с кожей, мастерской «Матрешкины сказки», студией «Псковский кукольный дом», клубом традиционной народной куклы «Псковитянка».

Ведущие мастера города проведут ознакомительные занятия по вязанию крючком и спицами, лоскутному шитью, созданию авторской и народной куклы. Для всех, кто хочет изготовить сувенир своими руками, пройдут различные мастер-классы.

Также гости смогут посетить постоянно действующую выставку «Мастера народного творчества Псковской области», расположенную Псковском областном центре народного творчества на Некрасова, 10. На выставке можно увидеть всю палитру народных художественных ремесел, самобытные авторские изделия мастеров и ремесленников.

Информация по тел.: 62-23-34, 66-17-49.