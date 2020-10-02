Культура

Более 50 предметов старинной печатной продукции подарили музею-заповеднику «Изборск»

Житель Санкт-Петербурга Николай Беляшов передал государственному музею-заповеднику «Изборск» более 50 предметов печатной продукции середины XIX - первой половины ХХ веков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Среди подаренных предметов - коллекция газет, издаваемых в разное время в Санкт-Петербурге и Петрограде, а также коллекция подлинных почтовых карточек периода Первой мировой войны (1914-1916).

В экспозиции «Изборск и его округа – святые места для русской культуры» экспонируются ранее переданные им газеты «Известия» от 3 и 4 марта 1917 года с публикацией «Манифеста об отречении Николая II».

«Коллектив музея-заповедника «Изборск» сердечно благодарит Николая Викторовича Беляшова за весомый вклад в сохранение культурного наследия нашей страны», - отметили в пресс-службе.

В ближайшее время предметы пройдут первичный учет и будут представлены в экспозиции.