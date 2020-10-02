Культура

Почти 200 псковичей ответили на вопросы виртуальной «почтовой» викторины

К Всемирному дню почты, который отмечается 9 октября, в Центральной городской библиотеке Пскова (Конная, 6) подготовили большую просветительскую программу «От бересты до e-mail». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, об истории почты в художественной литературе читатели смогли узнать, приняв участие в виртуальной викторине.

Все желающие проверить свои знания и вспомнить, например, название произведения Вениамина Каверина, где сумка утонувшего почтальона круто изменила жизнь одного из главных героев, могут присоединиться и тоже ответить на вопросы виртуальной викторины «Почтовый пакуется груз». Все участники получают электронные сертификаты.

На книжной выставке «От бересты до e-mail» представлена литература по истории российской почты, охватывающей период от первого летописного упоминания о посылке вести на Руси в 885 году до наших дней. В экспозиции представлено более 30 изданий. Авторы исследований подробно останавливаются на процессе зарождения регулярной почтовой гоньбы, на деятельности военно-полевых почтальонов, на первых в мире регулярных почтовых перевозках по Балтийскому морю, рассказывают о создании самого длинного в мире почтового тракта из Петербурга на Камчатку.

«Поступившая в наш фонд книга Александра Гурина "Русский Ришелье" заслуживает особого внимания. Она повествует о судьбе и деятельности нашего выдающегося земляка, государственного деятеля и дипломата, создателя "правильных почт" воеводы Афанасия Ордина-Нащокина. Несомненный интерес вызовет и исследование Александра Павлова «Из Петербурга в Псков в эпоху до железных дорог: к истории путей сообщения в России XVIII-XIX столетий», которое с уверенностью можно назвать продолжением старой традиции. Подобные путеводители-дорожники издавались еще в царские времена», - отметили в библиотеке.

Во Всемирный день почты читатели получат письма по электронной почте с приглашением посетить выставку «Молодость и радость» студентов-дизайнеров Псковского политехнического колледжа, а также выставку живописи Марии Крючковой «Время каникул».