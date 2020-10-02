Культура

Мир глазами художников-фронтовиков представляют на выставке в Михайловском

Выставка, подготовленная совместно специалистами из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, открыта для посетителей в Пушкинском заповеднике 8 октября. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», экспозиция, созданная в год 75-летия Великой Победы, называется «Земля Новгородская и Псковская в работах художников-фронтовиков» и включает в себя шестьдесят произведений российских мастеров изобразительного (живопись, графика) и декоративно-прикладного искусства из фондов двух музеев.

Новгородская коллекция представлена работами Степана Моисеенко - в военные годы стрелка-автоматчика, воевавшего на Брянском, I Белорусском и Карельском фронтах, кавалера орденов Красной Звезды и Отечественной Войны I степени, медалей «За оборону Заполярья», «За Победу над Германией», а также Семёна Пустовойтова, который прошел путь от рядового до командира стрелкового отделения и был награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени.

Степан Моисеенко. Из декоративных композиций «Фронтовой натюрморт», «Цветок», др. (1985). Из фондов Новгородского музея-заповедника.

Пушкинский Заповедник представляет на совместной выставке живопись и графику пяти авторов. Это Петр Ванеев (пехотинец Ленинградского фронта, удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»), Владимир Ветрогонский (доброволец, со стрелковым полком в составе аварийно-восстановительного батальона прошел путь от Волхова до Эльбы, кавалер ряда орденов и медалей), Иван Фомин (во время войны был картографом), Анатолий Давыдов (награжден множеством орденов и медалей, среди которых ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «Грюнвальд» - также орден Польской Народной Республики).

Владимир Ветрогонский. Дорога на Новоржев и Михайловское (1959). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Включены в экспозицию и работы псковича, почетного гражданина Пскова Бориса Скобельцына, за военные заслуги удостоенного ордена Отечественной войны II степени и медалей «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Борис Скобельцын. Осенние листья (1948). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В музее особо отмечают, что темы и сюжеты большей части работ- - не война, а мир. «Это своего рода гимн красоте, которую художники, прошедшие сквозь военное лихолетье, научились ценить особенно сильно», - пояснили в музее.

Выставочный проект «Земля Новгородская и Псковская в работах художников-фронтовиков» развернут в «Льняном амбаре» (экспозиционный зал в мемориальной усадьбе «Михайловское»). Вход на выставку, которая, как планируется, будет работать до 22 ноября, свободный.