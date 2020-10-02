Культура

Гастроли «Пушкинской школы» украсили культурную жизнь псковской провинции — Георгий Василевич

Сегодня, по окончании спектакля «Цыганы» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», театру «Пушкинская школа» вручили благодарственное письмо, подписанное директором музея Георгием Василевичем. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в информационной службе учреждения.

Подводя итоги пушкиногорских гастролей, несмотря ни на какие проблемы, все-таки состоявшихся в этот непростой период, Георгий Василевич выразил искреннюю и сердечную благодарность коллективу и, в первую очередь, его создателю и бессменному руководителю, народному артисту России, лауреату Госпремии РФ Владимиру Рецептеру.

Гастроли «Пушкинской школы», работающей при санкт-петербургском Государственном Пушкинском театральном центре, обогатили и украсили культурную жизнь псковской провинции, — отмечено в письме. Труппа продемонстрировала высочайший профессиональный уровень в своих интерпретациях русской и зарубежной классики, а жители и гости региона снова показали, что качественный традиционный театр им дорог и интересен.

Закрывая гастроли «Пушкинской школы» в заповеднике «Михайловское», руководитель службы массовых музейных мероприятий Наталья Виноградова подчеркнула тот факт, что гастроли-2020 вызвали живой интерес образовательных учреждений Псковской области: «Для многих ребят это первая в жизни встреча с театром, своего рода "причащение" к сценическому искусству, поэтому так важно, что это знакомство прошло на лучших образцах отечественного театрального искусства».

Напомним, что гастроли петербургской «Пушкинской школы» проходили в Святогорье в период с 30 сентября. В течение девяти дней актеры дали десять спектаклей, в том числе дважды показали новую, пока еще не представленную даже в северной столице постановку по поэме Пушкина «Цыганы» и материалам, связанным с этим «сюжетом» в жизни самого поэта.