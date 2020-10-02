Культура

Фермер из Хэма и ленивые ящерицы: в «Михайловском» экспонируют офорты Бориса Непомнящего

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» - в Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) - развернута экспозиция «Сказки европейских писателей в графике Б. Л. Непомнящего». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, выставка прибыла из Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Это оригиналы иллюстраций к «лениздатовским» (1980-х годов) сборникам английских и французских авторских сказок. Самостоятельно, «как некая художественная ценность», эти работы, выполненные в технике цветного офорта, экспонируются впервые, отметили новгородские специалисты.

Борис Непомнящий. Иллюстрация к сказке «Продолжение Золушки, или Крыса и шесть ленивых ящериц» Гийома Аполлинера. Из собрания Новгородского музея-заповедника.

Среди «графических сказок» народного художника России Бориса Непомнящего, которые сейчас можно увидеть в Пушкинском заповеднике - «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Д. Барри, «Замечательная ракета» и «Мальчик-звезда» О. Уайльда, «Фермер Джайльс из Хэма» Дж. Толкина, «Кольцо и роза» У. Теккерея, «Когда-то тому назад» А. Милна, «История герцогини де Сиконь и г-на де Буингрена, которые проспали сто лет вместе со Спящей красавицей» А. Франса, «Продолжение Золушки, или Крыса и шесть ленивых ящериц» Г. Аполлинера, многие другие.

«Рецензенты не единожды отмечали особое качество этих работ - блестящее графическое мастерство, стилистическую чуткость, глубокое проникновение в скрытые смыслы повествования, тонкое чувство книги как художественного объекта», - отметили в заповеднике.

«Философские подтексты сказок близки Борису Львовичу, интересны ему и как читателю, и как художнику», - рассказали искусствоведы из Новгородского музея, готовившие для Пушкинского заповедника эту выставку, приуроченную к 75-летию мастера.

Экспозицию «Сказки европейских писателей в графике Б. Л. Непомнящего» в Пушкинских Горах можно будет посетить до 22 ноября.

Напомним, что «Михайловское» давно сотрудничает с Новгородским музеем. Учреждения обмениваются выставками, создают совместные проекты. В течение двух прошлых лет жители и гости Великого Новгорода могли познакомиться с михайловскими коллекциями работ Василия Звонцова, Петра Любаева, Игоря Шаймарданова. Новгородцы, в свою очередь, «делегировали» в «Михайловское», например, «Безмолвную проповедь» - 12 шедевров древнерусской живописи из собственной коллекции. Кроме того, сейчас в Пушкинском заповеднике открыт для посетителей совместный проект двух музеев - экспозиция «Земля Новгородская и Псковская в работах художников-фронтовиков».