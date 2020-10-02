Культура

Награждены победители конкурса по созданию символа городов-побратимов Пскова и Нойса

Сегодня, 9 октября, в Детской художественной школе состоялось награждение победителей и участников международного конкурса на создание лучшего графического символа породненных связей между городами Псков и Нойс в связи с 30-летием подписания Договора о партнерстве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, с приветственным словом к собравшимся обратился директор Детской художественной школы Олег Цветков. «В этом году пандемия помешала реальной встрече с нашими немецкими друзьями, но никакая пандемия не может затмить значимости этого события. Уверен, что такие отношения, как между нашими городами, однажды возникнув, будут успешно развиваться еще очень долго», - подчеркнул Олег Цветков и рассказал об истории связей Детской художественной школы Пскова с Нойсом.

«Сегодня, пусть и в ограниченном составе, мы с вами присутствуем на очень важном мероприятии, которое посвящено 30-летию наших партнерских отношений с городом Нойсом. За время сотрудничества очень много социально важных проектов было реализовано совместно с нашим городом-побратимом. Мы продолжаем поддерживать дружеские отношения с Нойсом», - отметила глава города Елена Полонская.

30-летие, по ее мнению, - «это не рубеж, это совсем маленький юбилей».

«Уверена, что в будущем мы еще отметим 50-летие сотрудничества наших городов. Очень важно, что именно наши псковские художники победили в конкурсе по созданию символов городов-побратимов, эта победа очень важна для укрепления международных отношений, это знак уважения нашим партнерским отношениям с Нойсом. Сегодня мы с вами собрались, чтобы в первую очередь чествовать призеров этого конкурса и поблагодарить их за прекрасно выполненную работу», - поделилась глава города и вручила памятные призы и благодарственные письма победителям конкурса.

Так, третье место заняла Детская художественная школа города Пскова и ее учащиеся, первые места разделили между собой иллюстратор Кристина Иванова, фотограф Арсений Семенов и старший преподаватель кафедры дизайна и технологии обработки материалов Псковского государственного университета Наталья Петровская. Елена Полонская поблагодарила участников за проделанную работу и пожелала им дальнейшего развития и успехов в творческой деятельности.

Отметим, в этом году состоялось несколько совместных проектов Пскова и Нойса в сфере культуры. Составлен немецко-русский каталог к совместной выставке «Город и его трансформация», посвященной 30-летнему юбилею партнерства между городами. Со стороны Пскова на выставке представлены работы трех известных псковских художников Олега Цветкова, Софьи Рыжковой, Сергея Семенова, а также фотохудожницы Анны Камневой.

Бессрочный договор о партнерстве между городами-побратимами Псковом и Нойсом был подписан 7 января 1990 года.