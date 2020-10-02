Культура

Сергей Шнуров объяснил, почему не повернулся во время выступления псковички на шоу «Голос»

Уроженка Пскова, выпускница лицея «Развитие» и музыкальной школы им. М. П. Мусоргского №2 Алина Виардо (Алина Егорова) выступила в шоу «Голос» на Первом канале. Однако девушка не прошла слепое прослушивание, сообщается в группе шоу в соцсети «ВКонтакте».

«Если бы конечно там какая-нибудь Маша Распутина бы прозвучала в финале, я обязательно бы повернулся. Ее не было. Маша Распутина - великий, великий исполнитель. И Уитни Хьюстон вообще в подметки не годится Машке Распутиной!» - прокомментировал выступление Алины Виардо известный российский рок-музыкант Сергей Шнуров.

На слепом прослушивании девятого сезона проекта «Голос» Алина Виардо исполнила песню Юрия Лозы «Плот». Песня вошла в альбом «Что сказано, то сказано» 1988 года. Лоза дважды исполнял ее на конкурсе «Песня года» в разных аранжировках. В 2015 году текст «Плота» вошел в список самых популярных в России стихотворных строк, составленный журналом «Русский репортер». Текст песни переведен на десять языков. Англоязычный вариант исполняла группа Wicked Saints.

Это не первое телешоу в жизни Алины Виардо. Девушка стала финалисткой конкурса «Новая Звезда» на канале «Звезда», участвовала в шоу Аллы Пугачевой «Фактор А» и других телепроектах.