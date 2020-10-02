Культура

Пять концертов органной музыки запланированы в Печорах в октябре

Пять концертов органной музыки запланированы в лютеранской церкви святого Петра в Печорах в октябре. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

10 октября в 17:00 слушателей приглашают на концерт Дениса Маханькова (орган, Печоры). Также приедут гости из Москвы. 16 октября в 18.30 органная музыка будет звучать в исполнении Юлии Иконниковой, 18 октября в 16.00 – Виктории Гамазовой.

20 октября в 18.30 концерт даст Наталья Гольфарб (орган, Саратов). 24 октября в 16.00 москвичка Екатерина Дрязжина будет играть на флейте, печеряне Денис Маханьков и Дина Ихина – на органе.