Культура

Более полутора тысяч человек побывали на спектаклях петербургского театра в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели первые итоги гастролей санкт-петербургского театра «Пушкинская школа», которые в нынешнем году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки проходили в достаточно сложных, ограничительных условиях.

Так, в частности, зрительный зал в музейном Научно-культурном центре было разрешено заполнить только наполовину. Кроме того ужесточились санитарные требования для перевозки групп учащихся, прибывающих в Пушкинские Горы из других населенных пунктов, из-за болезни артистов произошли две замены объявленных ранее постановок, проч., проч.

Тем не менее, как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе массовых музейных мероприятий, на десяти спектаклях «Пушкинской школы» в период с 30 сентября по 8 октября включительно побывал 1441 зритель. Кроме пушкиногорцев это были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук, других российских городов и поселков. Организованные группы зрителей, как школьников, так и взрослых, приезжали в музей из Бежаницкого, Великолукского, Опочецкого, Островского, Пыталовского, Себежского районов.

В музее также рассказали, что на три спектакля - «Гамлет» по трагедии У. Шекспира, «Барышня-крестьянка» по повести А.С. Пушкина и на второй показ премьерных «Цыган» по поэме А.С. Пушкина - разрешенные к продаже билеты были реализованы до последнего.



На фото: благодарственное письмо Пушкинского Заповедника режиссеру спектакля «Цыганы» Денису Волкову вручает руководитель службы массовых музейных мероприятий Наталья Виноградова. Источник: музей-заповедник «Михайловское».

Более половины публики, 787 человек, - это детская и подростковая аудитория, особо отметили в музее. При этом 263 юных зрителя - воспитанники местных учебных заведений - по давно сложившейся в заповеднике традиции получили бесплатные билеты.

В «Михайловском» выразили надежду, что следующие гастроли давнего друга и соратника музея, санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера пройдут в более благоприятной обстановке и, как это всегда бывает, соберут полные залы.