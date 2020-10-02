Культура

Пробежка в свадебном платье по пашне - Пересильд выложила неожиданное видео

Известная актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд выложила видео на своей странице в соцсети Instagram со съемочной площадки фильма «Угрюм-река» режиссера Юрия Морозова. В коротком ролике она забавно скачет по пашне в свадебном платье.

«Уже скоро, думаю, в ноябре состоится премьера нашего фильма. И уже, конечно, потихонечку начинает подниматься волна недовольств и обсуждений. Нам не впервой, мы это дело «любим»», - написала она.

Юлия Пересильд выразила слова благодарности режиссеру Юрию Морозову, который̆ «вынес на себе это непростое кино», художнику Ларе Лебедевой, Наташе Гориной и съемочной̆ группе, которая «объехала пол-России и в холоде, дожде, жаре не унывала и не теряла чувства юмора».

Актриса подчеркнула, что съемочный процесс был сложным и что кинокартина останется в ее памяти. «На ней я окончательно подружилась с Катей Дуровой, и у меня до сих пор тетрадка с нашим с ней разбором всех наших совместных сцен, которые мы так и не сыграли... и куча разговоров с Сережей Колтаковым о профессии и смысле жизни... все не зря», - поделилась она.

Своим подписчикам Юлия Пересильд пожелала свежего взгляда на произведение Шишкова.

«Я сама очень люблю старый фильм и преклоняюсь перед талантом Людмилой Чурсиной (мы между прочим землячки), поэтому сама, наверное, смотреть буду сложно, но это совсем другой фильм, снятый в другое время», - заключила артистка.

Добавим, что Людмила Чурсина сыграла главную роль в мини-сериале «Угрюм-река», снятом в 1968 году по одноименному роману Вячеслава Шишкова. Родилась Людмила Чурсина (по ее собственному рассказу) 20 июля 1941 года, в медсанбате в Псковской области. Во время переезда ее матери в среднеазиатский город Ленинабад беженцы по ошибке прибыли в Сталинабад - столицу Таджикистана, и остались там до окончания войны. По приезде мать получила свидетельство о рождении дочери, из-за чего в документах значится, что родилась Людмила Чурсина в Душанбе Таджикской ССР.

В 50-х вернулась в Псковскую область. В 1959 году окончила с золотой медалью школу в Великих Луках, после чего уехала учиться в Москву.