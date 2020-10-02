Культура

Стало известно, как отреставрированная библиотека имени Каверина выглядит изнутри

В Сети появились фотографии помещений отреставрированной областной библиотеки им. В. А. Каверина. Их опубликовал в своем инстаграм-аккаунте руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Наряду со старыми снимками Дома Губернатора и фотографиями отреставрированного фасада здания с разных ракурсов он также выложил фотографии коридора, одного из помещений и входной группы библиотеки изнутри.

Свежие снимки были сделаны 9 октября.

Напомним, реставрационные работы в здании библиотеки им. Каверина проводились с 2017 года. К настоящему времени основной объем ремонтно-реставрационных работ завершен, приводится в порядок прилегающая территория. Библиотека откроется в обновленном виде презентацией единственного в мире литературного музея романа «Два капитана»

Дом губернатора в Пскове - памятник архитектуры XIX века. Областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина занимала это здание более 70 лет. На время реставрации библиотеке предоставили помещение на Сиреневом бульваре.