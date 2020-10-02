Культура

С палехским Пушкиным знакомят посетителей Тригорского

С сегодняшнего дня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыта для посетителей выставка «Времен минувших небылицы…» Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» в произведениях художников Палеха». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция подготовлена к 200-летию создания поэмы, а предметы, представленные на ней, прибыли в Псковскую область из Всероссийского музея Пушкина (Санкт-Петербург).

Иван Баканов. Шкатулка «Руслан и Людмила» (1933). Из собрания ВМП

В экспозицию вошли как собственно произведения декоративно-прикладного искусства (расписные шкатулки, блюда, пасхальные яйца, декоративные пластины и панно), так и эскизы росписей. Также здесь представлены оригиналы книжных иллюстраций, выполненных по канонам палехской художественной традиции, причем, не только к «Руслану и Людмиле», но и к сказкам и даже к лирическим стихотворениям Пушкина.

Музейщики из северной столицы отобрали для показа в Святогорье наиболее яркие произведения из своей палехской коллекции, рассказали в «Михайловском». Это, в частности, работы таких прославленных мастеров как Виктор Панин, Михаил Вакуров, Аристарх Дыдыкин, Иван Баканов, Трофим Лятов. «Художники Палеха ограничены технологическими и стилевыми особенностями промысла, но самым ярким его представителям всё равно удаётся запечатлеть в работах свою индивидуальность, отмечают создатели выставки. — Одним из них близка пушкинская ирония, характерность в передаче персонажей, в работах других царит нарочитая декоративность и орнаментальная узорчатость, третьи находят свою неповторимую колористическую гамму».

Виктор Панин. Декоративное блюдо «Детство» (1999). Из собрания ВМП

Выставка «Времен минувших небылицы…» развернута в музее-усадьбе «Тригорское», в классной комнате господского дома. Планируется, что она будет работать здесь до 7 ноября.