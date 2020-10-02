Культура

Псковская авторская осеннего разлива

Фото здесь и далее - Валентина Чеботарева

Суббота. В читальном зале «Василевки» на Октябрьском, 19а - необычный день. Вроде бы время обеденное, два часа дня, а сюда прибывают люди. Вроде бы многие в возрасте, а разговоры - не про дачи и соленья, а про открытие фотоклуба «Серебряный ангел», про марафон и призерство... Ну, разве что про врачей судачат, но это сейчас обычно даже среди детей, с надеждой-тревогой ожидающих неокарантина.

Необычно еще и то, что среди каталогов, книг, картин нежданно-негаданно маячит пульт звукорежиссера, несколько гитар и афиша «Творческое объединение "Махаон" - "Осенняя палитра"». По всем приметам, в библиотеку нагрянули с концертом псковские барды!

Последняя отладка звука - и перед внимательной аудиторией появляется основной состав «махаоновцев». Золотой, пользуясь осенней лексикой: Денис и Светлана Ковальчуки, Татьяна Замураева, Андрей Васильев. За пультом - Владимир Зарубин. Приветствуя зрителей, число которых пришлось ограничить предварительной записью в связи с противопандемийными требованиями, музыканты поблагодарили администрацию библиотеки за приглашение выступить в уютном зале и признались, что очень соскучились по слушателям за время вынужденного молчания. Впрочем, первой же песней, которая задала настроение всего концерта, барды показали, что несмотря ни на что, находятся в прекрасной творческой форме. Многоголосая, переливающаяся капельками дождя «Рассветная прелюдия» Олега Митяева была встречена добрыми аплодисментами публики.

А дальше - больше часа замечательных по форме и содержанию песен, среди которых не только известные многим произведения бардовской классики, но и авторские, в том числе на стихотворения псковских поэтов - Геннадия Кононова, Дмитрия Прокофьева. Для кого-то из зрителей этот концерт стал первым знакомством с псковскими бардами, для кого-то - долгожданной встречей с любимыми исполнителями.

Открытостью и оптимизмом покорила слушателей Светлана Ковальчук, внимательностью и искренностью - Владимир Зарубин. Денис Ковальчук порадовал своей новой песней с лирическим подтекстом, а затем в дуэте со Светланой развеял осеннюю хмарь радостно-юмористическими композициями (если вы никогда не слышали песни «Землеройка» Игоря Саркисова и «Объяснение» Юлия Кима - послушайте, вам понравится!).

Татьяна Замураева читала стихи и исполняла песни собственного авторства, в которых причудливо и удивительно сочетается душевная драма женщины и ироническое ее осмысление. А Андрей Васильев погрузил слушателей в философские размышления о сущности счастья и пригласил в миры Марка Захарова, где до сих пор корабли стремятся к принцессам, а драконы вымирают как класс.

На концерте барды поделились не только песнями, но и своими планами и успехами. Например, Светлана Ковальчук рассказала о своем участии в юбилейном, 10-м, фестивале бардовской песни «В кругу друзей», который организовал областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Мероприятие прошло в онлайн-формате, необычном для авторской песни. Светлана стала серебряным призером фестиваля.

Татьяна Замураева анонсировала свой сольный концерт, который пройдет 1 ноября в Центральной городской библиотеке на Конной. Приглашаются все желающие. Начало в 15.00, вход бесплатный.

Сольник запланирован и у Андрея Васильева. Концерт состоится 20 декабря, он станет по сути подарком Андрея к своему же юбилею: в этом году музыканту исполняется 45 лет. Начало в 15.00, вход также будет бесплатным.

Мы спросили у руководителя объединения «Махаон» Дениса Ковальчука, почему барды перебрались из малого зала Городского культурного центра в пространства псковских библиотек - до недавнего времени музыканты и репетировали на площадке ГКЦ, и организовывали там свои концерты, а также концерты бардов, приглашенных из других городов России. «Так получилось, что постепенно мы как-то потеряли контакт с администрацией Городского культурного центра, - объясняет Денис. - Как площадка для репетиций и концертов ГКЦ утратила для нас значимость, к тому же их финансовая политика не соответствует нашим возможностям. Репетируем мы на дому, а мест, где сейчас можно выступить, в Пскове и Псковской области достаточно: это библиотеки, небольшие кафе, общественные пространства. Мы ушли в формат квартирников».

Что касается творческого обновления «Махаона», притока новой крови, то этот вопрос решается благодаря участию в дружеских проектах и фестивалях. За последнее время «махаоновцы» сдружились с артистами театра «Гротеск», Ириной Каменчук, Сергеем Печкуровым. В прошлом году ездили по проекту «Стихи и песни на границе России», в этом уже была и «Изборская крепость», и «Спевки у костра». Часто музыканты организуют и небольшие выступления для псковской публики: например, через две недели запланирован концерт в библиотеке – общественном центре микрорайона «Псковкирпич», через неделю в Себеж поедут. Ну а традиционный большой концерт, который соберет всех «махаоновцев», стоит ожидать ближе к весне. Вся информация о предстоящих встречах с поклонниками авторской песни есть в группах ВКонтакте «Псковская авторская песня» и «Творческое объединение «Махаон».

...Предзимье. Непогода. Тишина.

Ни пенья птиц, ни чьих-то голосов.

Закрыты окна, двери - на засов,

Но все равно душа обнажена.

Обнажена, как дерево и куст.

И беззащитна перед хмурым утром.

Ну, вот и повод становиться мудрым,

Когда так мало поводов для чувств... («Осень», стихи Вероники Капустиной)

Елена Никитина