Культура

Конфеты с изображением Владимира Путина представили на выставке в Острове

Конфеты с изображением президента России Владимира Путина представили на временной выставке в Военно-историческом музее-заповеднике Псковской области в Острове.

Фото: газета «Островские вести»

В экспозиции «Из новых поступлений» представлены предметы, которые ни разу не выставлялись в музее. В коллекции имеются вымпелы, значки, предметы быта, шевроны и многое другое, пишет газета «Островские вести».

Фото: газета «Островские вести»

Также представлены конфеты с изображением советского политического деятеля Феликса Дзержинского.