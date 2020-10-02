Культура

Министр культуры Ольга Любимова посетит Псковскую область

Министр культуры Ольга Любимова посетит Псковскую область на этой неделе. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

«Программа планируется довольно насыщенная, среди прочего будет встреча с театралами (в контексте грядущей федерализации), областная библиотека, обсуждение результатов нацпроекта "Культура"», - говорится в сообщении.

Кроме того, будет подниматься вопрос участия Псковской области в проекте «Возрождение исторических усадеб». «Интересных тем подготовлено много, поэтому визит ожидаем с нетерпением!» - добавили авторы канала.