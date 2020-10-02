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Культура

Министр культуры Ольга Любимова посетит Псковскую область

12.10.2020 12:42|ПсковКомментариев: 0

Министр культуры Ольга Любимова посетит Псковскую область на этой неделе. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

«Программа планируется довольно насыщенная, среди прочего будет встреча с театралами (в контексте грядущей федерализации), областная библиотека, обсуждение результатов нацпроекта "Культура"», - говорится в сообщении.

Кроме того, будет подниматься вопрос участия Псковской области в проекте «Возрождение исторических усадеб». «Интересных тем подготовлено много, поэтому визит ожидаем с нетерпением!» - добавили авторы канала.

Теги: #Минкульт
Источник: Псковская Лента Новостей
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