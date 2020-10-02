Культура

Владимир Рецептер: Каждое приближение к Пушкину - это рост человеческой души

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в мемориальной усадьбе поэта, организовали нестандартную церемонию открытия Всероссийского детского открытого творческого фестиваля «Мой Пушкин». В нынешнем году этот слет талантов проводят в Псковской области уже в 21 раз и впервые в его истории — в виртуальном формате.

К конкурсантам обратились посетители мемориальной усадьбы поэта — и взрослые, и дети. Также юных участников «Моего Пушкина» и их педагогов поприветствовали деятели культуры и искусства, педагоги, известные в Псковской области и в России люди. Так, председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов выразил надежду на то, что участники нынешнего форума талантов станут подлинными звездами и ими будут гордиться регион и страна. Также он подчеркнул: за прошедшие годы мероприятие зарекомендовало себя, как одна из наиболее интересных и востребованных акций для школьников и педагогической общественности, а нынешний формат, «Моего Пушкина», несомненно, обогатит это сообщество новым, уникальным опытом.

Приветствуя всех участников и потенциальных зрителей фестиваля, директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич отметил, что «Мой Пушкин», прежде всего — школа творчества, и каждый из его участников «…несет в мир авторское слово, свое открытие мира, любовь к людям».

Все, что происходит в этих пушкинских местах, — благословенно. С такого утверждения начал свое приветствие «Моему Пушкину» поэт, актер и режиссер, народный артист России, лауреат Госпремии РФ Владимир Рецептер. «Каждый — и тот, кто читает здесь стихи поэта, и тот, кто их слушает — все дышат воздухом Пушкина, а каждое приближение к гению — это рост, рост человеческой души, — заверил он и пожелал: — Дай вам Бог учиться быть вместе, чувствовать плечо товарища, который рядом с тобой так же ищет смысла жизни. Вместе читать Пушкина, а еще — читать его по отдельности, каждый день, обдумывая…»

Запись необычного открытия уже размещена в интернете. Напомним, что за всеми событиями фестиваля и далее можно будет следить на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте», равно как и на собственной страничке фестиваля.