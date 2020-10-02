Культура

Трем векам двора Постникова посвятили выставку в Пскове

Первая музейная выставка, посвященная трем векам двора Постникова, открылась в Пскове 12 октября. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на этой неделе будет открыта еще одна выставка, посвященная псковской иконе. С пятницы гостям будут доступны все три этажа двора Постникова.

На открытии выставки собравшихся приветствовал генеральный директор Псковско-Изборского музея-заповедника Александр Голышев. По его словам, подготовить выставку было сложно в условиях коронавируса.

Замдиректора музея Сергей Сарченков напомнил, в каком состоянии находился дом, когда сотрудники музея получили ключи от «Мешка» в Росимуществе и приехали сюда на первый субботник. Он выразил признательность всем сотрудникам за участие в работе. Здание очень сложное, что подтвердили привлеченные архитекторы.

Заместитель директора по научной части Эльвира Королева в свою очередь рассказала, что выставка появилась благодаря сотрудничеству самых разных организаций, в том числе археологического центра, архива. Количество музейных объектов растет, а количество сотрудников музея остается прежним. Эльвира Королева пожелала дальнейшей успешной работы.

Археологические раскопки позволили получить представительный материал, который позволяет изучить развитие Запсковья, узнать, чем занимались владельцы усадьбы и каков был их социальный статус.

На выставке представлены предметы до строительства здания 14 -17 веков: инструменты, изразцы, фрагменты архитектурно-строительных деталей, фрагменты кирпичей, бытовые предметы. Среди прочего показана пулелейка второй половины 17 века - редкая находка.

Можно увидеть замки и ключи, которые указывают на наличие складских помещений. Представлена золотая Ордынская монета 14-15 веков и распространенная в Пскове вислая свинцовая печать, по предположению исследователей, такими печатями снабжались судебные решения. Здесь можно увидеть гирю с поверочным клеймом, образцы посуды, садовый нож, обувные подковки, пряжки, ножницы для снятия нагара со свечи, монеты из Нидерландов и Швеции, серьги, пуговицы, чернильницу и многое другое.

На раскопках были найдены многочисленные изразцы, что говорит о наличии нескольких жилых деревянных домов - предшественников каменных палат.

Стенды по истории исследования двора Постникова дополняют рисунки Юрия Спегальского.

Некоторое время в здании находилось управление военного коменданта, здесь содержали узников, именно тогда здание получило мрачное название «Мешок».

Как отмечают сотрудники музея, в истории здания еще много неизвестного, выставка - начало периода ее изучения. До сих пор неизвестны точная дата и заказчик строительства здания.