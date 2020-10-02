Культура

Псковичей приглашают посетить выставку художника Юрия Валяева в Доме ремесел

В выставочном зале Дома ремесел (Некрасова, дом 8, 2 этаж) открыта персональная выставка «Псков концептуальный» художника Юрия Валяева. На выставке представлено около 70 живописных и графических работ псковского художника-любителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.

Юрий Валяев – псковский дизайнер, работает в области пейзажной фотографии, живописи, графики. Большинство работ художника посвящено Пскову.

Заниматься живописью начал с 80-х годов и своим учителем считает псковского художника Ю.Н.Наумова (члена Псковского объединения художников-любителей, преподавателя изобразительного искусства). Юрий Валяев в этом году стал лауреатом Всероссийской выставки — смотра «Салют Победы» и его работы вошли в экспозицию «Великому подвигу посвящается…» — выставки художников-любителей и народных мастеров, которая была представлена в сентябре этого года в Москве в Новой Третьяковке.

Время работы выставочного зала: понедельник – пятница 11.00-18.00; телефон для справок: 62-23-34, 66-17-49