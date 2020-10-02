Культура

Андрей Турчак: Более 3 млрд рублей заложено в бюджете на развитие культуры в регионах

В проекте главного финансового документа страны на ближайшие три года предусмотрено финансирование проектов «Единой России», которые качественно изменят жизнь на селе. В их числе – проект «Культура малой Родины», сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В частности, в 2021 году будет выделено 3,3 млрд рублей на строительство и капитальный ремонт 295 сельских домов культуры, 460 миллионов рублей - на поставку 100 автоклубов. Также предусмотрены средства на создание 110 модельных библиотек в 59 регионах и переоснащение детских школ искусств в 41 субъекте РФ, сообщили в пресс-службе партии.

«Такие дома культуры на селе позволят организовать дополнительное образование и досуг как для детей, так и для пожилых людей, обеспечить проведение концертов, кинопоказов, библиотечное обслуживание. Такую же цель преследуют мероприятия по созданию модельных библиотек», – подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, на площадке «Единой России» состоялось обсуждение социальных приоритетов федерального бюджета на 2021-2023 годы с участием с участием заместителей председателя Правительства РФ. Во встрече принимали участие вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Открывая обсуждение, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поблагодарил членов кабинета министров за совместную работу при подготовке проекта бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. По его словам, главный финансовый документ страны получился сбалансированным и отвечает ключевым приоритетам населения страны.

Напомним, проект бюджета поступил в Госдуму 30 сентября. Почти треть казны составляет социальная часть. Предложения «Единой России», которая совместно с Правительством РФ работала над документом, были учтены еще до его внесения на рассмотрение депутатов. Речь идет в том числе о развитии медицины и здравоохранения, ремонте учреждений культуры, развитии спорта, ремонте дорог и поддержке села.