Культура

Картина «Иван-чай» пополнила коллекцию Псковско-Изборского музея

Художественное собрание Псковско-Изборского музея-заповедника пополнилось картиной «Иван-чай» московского живописца и скульптора Ксении Ануфриевой-Мирлас. Как сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте», Ксения Вацлавовна является ярким представителем Московской школы современного искусства и участницей многочисленных выставок.

Ее работы находятся в собрании Museum of Russian Art — MoRA (Нью-Джерси, США), Музея А. С. Пушкина (Бродзяны, Словакия), Музея-заповедника «Дмитровский Кремль», Ливадийского дворца-музея (Республика Крым), ГМИИ Республики Татарстан, Казань, Национальном музее Республики Алтай имени А. В. Анохина (Горно-Алтайск. Республика Алтай), ВМИИ им. И. И. Машкова (Волгоград) и многих других.

Свое произведение автор передала нашему музею в дар.