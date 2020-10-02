Культура

Подготовленная Пушкинским заповедником выставка открылась в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, во Всероссийском музее А. С. Пушкина, для посетителей открыта подготовленная в Государственном музее-заповеднике А. С «Михайловское» выставка работ художника-графика Владимира Алексеева.

Владимир Алексеев. Михайловское. Дом С.С. Гейченко (2001). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», экспозиция достаточно велика: в нее вошло чуть менее ста предметов из основного музейного фонда Пушкинского заповедника. Это 98 графических листов - офорты, резцовые и выполненные в технике сухой иглы гравюры на металле, линогравюры, акварели, рисунки тушью и карандашами, а также печатная форма - гравировальная доска «Михайловское. Дом поэта. Зима».

Вниманию посетителей предложены, в первую очередь, многочисленные виды псковских пушкинских мест, а также Санкт-Петербурга, Царского Села и Ораниенбаума. Есть на выставке и иллюстрации к драмам, стихотворениям и многим прозаическим сочинениям поэта, среди которых «Каменный гость», «Пир во время чумы», «Капитанская дочка», «История села Горюхина», «Анчар» и другие. Выставка представляет творчество художника более чем за треть века - от 1965 до 2001 года.

Владимир Алексеев. Из иллюстраций к повести «Пиковая дама» (1970 - 1980-е). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Владимир Алексеев, рассказали в музее, - потомственный петербуржец. В Святогорье он побывал впервые еще 16-летним юношей, в 1960-м году. Позднее, уже будучи студентом знаменитой «Репинки», проходил здесь творческую практику, и затем, в течение трех десятилетий регулярно приезжал в заповедник, познакомился и подружился с его легендарным директором и хранителем С.С. Гейченко. В 2003 году он приехал в Михайловское в последний раз - на торжества по случаю столетия со дня рождения «михайловского Домового».

Изысканную, поэтичную графику художника из Северной столицы музей неоднократно экспонировал - как на различных тематических показах в «Михайловском» и за его пределами, так и на персональных выставках - например, в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» в 1987 году, или нынешним летом, в выставочных пространствах музейного Научно-культурного центра. В 2008 году в серии художественных альбомов «Святогорская галерея», которую издавал Пушкинского заповедника, увидела свет тетрадь с репродукциями работ петербургского мастера. Сегодня в фондах «Михайловского» хранится свыше двухсот произведений Владимира Алексеева; почти сто из них относительно недавно, в 2018 году, музейщики с благодарностью приняли в дар от вдовы художника.

Выставка «Владимир Алексеев. Графика» в Санкт-Петербурге развернута во входящем в состав ВМП музее-усадьбе Г. Р. Державина (наб. реки Фонтанки, д. 118, залы 3-го этажа Западного корпуса). Планируется, что она будет доступна для жителей и гостей города на Неве до 9 ноября.