Культура

Дом культуры в деревне Родина обновляют с учетом мнения жителей

Капитальный ремонт Дома культуры в деревне Родина подходит к завершению. В настоящее время принимается решение по оформлению сценического пространства, сообщается в инстаграм-аккаунте администрации Псковского района.

Специалисты предлагают на выбор несколько вариантов цветового оформления сцены. Администрация района и руководство Псковского районного Центра культуры обращаются к жителям района и будущим посетителям Дома культуры с предложением поучаствовать в интернет-голосовании по определению подходящего решения.

«Просим всех желающих оставлять свои комментарии на страничках домов культуры и районной администрации в социальных сетях до конца дня 15 октября. Заранее благодарим вас за участие в интернет-опросе», - говорится в сообщении.