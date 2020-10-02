Художественная выставка «Древний Псков» открылась в областной библиотеке

Художественная выставка «Древний Псков» открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке 13 октября. Автор картин - преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Константин Зинин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.
В экспозиции представлены живописные и графические работы мастера, отражающие архитектуру древнего Пскова и его знаковые культовые места: Псковский Кром, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Собор Иоанна-Предтечи, Покровский угол, Гремячая гора.
«Представленные работы производят впечатление монументальности и величественности древнего Пскова», - отметили в пресс-службе.
Афишу выставки разработала студентка 2-го курса Ольга Зинина (специальность - декоративно-прикладное искусство и народные промыслы).