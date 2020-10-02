Культура

Группа «АртМастер» выступит в Пскове 17 октября

Первый сольный концерт группы «АртМастер» состоится 17 октября в 17:00 в Пскове на сцене Дома офицеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Дома офицеров.

«Это яркое, красочное творчество и калейдоскоп волшебных образов, слияние голосов и гармоний! Коллектив уже успешно выступал на площадках Ганзейских дней в Пскове, в рамках праздничных концертов ко Дню города Пскова, а также в братской Белоруссии» - отметили в организаторы концерта.

«АртМастер» - группа, исполняющая исключительно свой авторский материал. В ее состав входят:

Андрей Евстафьев - создатель ансамбля, художественный руководитель, автор песен, вокал, клавишные, гитары, аранжировка;

Елена Федина - вокал;

Константин Васильев - вокал, гитары;

Александр Царкозенко - вокал.

В основе репертуара - произведения художественного руководителя ансамбля Андрея Евстафьева, лауреата телефестиваля «Песня года». Его песни звучат в исполнении Ларисы Долиной, Натальи Королевой, Сергея Рогожина, Мити Фомина, Марины Девятовой, Андрея Цветкова и других артистов российской эстрады.

«На концерте вас ждет теплая волна приятных эмоций и только положительной энергии!» - добавили в Доме офицеров.

Концерт пройдет в Доме офицеров по адресу: Псков, улица Комдива Кирсанова, 5. Также в нем примут участие шоу-балет «Вегас» и заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца "Русские узоры"».

Возрастная категория: 6+. Приобрести билеты можно здесь.