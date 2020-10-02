Культура

Михаил Ведерников: До конца года Псковская область выполнит нацпроект «Культура» на 100%

До конца года Псковская область выполнит нацпроект «Культура» на 100%. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников во время пресс-подхода 14 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона напомнил, что по нацпроекту «Культура» в 2020 году регион получил 86 млн рублей. «Это в два раза больше, чем в прошлом году. На данный момент процент исполнения равен 78. У нас никаких рисков нет. 100% до конца года нацпроект по культуре мы выполним. Мы крайне внимательно к этому относимся», - отметил Михаил Ведерников.

Как подчеркнул глава региона, Псковская область старается быть одним из самых ответственных регионов, чтобы Минкульт понимал, что если средства для региона предусматриваются, то они абсолютно точно и точечно будут освоены, и все объекты в срок будут приведены в порядок.