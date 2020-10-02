Культура

Очень интересное и современное решение - Ольга Любимова оценила псковские автоклубы

Министр культуры РФ Ольга Любимова оценила псковские автоклубы. Свое мнение она высказала во время пресс-подхода, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Пскове создали новую модификацию автоклуба. Проект был доработан и осмыслен творчески, исходя из потребностей творческих коллективов. Очень интересное и современное решение», - подчеркнула Ольга Любимова.

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По ее мнению, такие автоклубы позволят творческим коллективам колесить по городам и не так сильно уставать от переездов.

Напомним, сегодня, 14 октября, министр культуры Ольга Любимова находится в Псковской области с рабочим визитом.