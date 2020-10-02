Псковичи еще могут подать заявки на творческий конкурс «Чернильница»

Прием заявок на участие в молодежном творческом конкурсе «Чернильница» закроется через четыре дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.
До 18 октября продолжается прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница».
У псковичей будет шанс показать свой талант и войти в традиционный печатный сборник «Чернильница», стихи можно будет услышать в аудиокниге.
Тема этого года - «Литературная лихорадка».
Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр при поддержке Псковского регионального отделения Союза писателей России.
Добавим, конкурс проводится в несколько этапов: до 18 октября проходит прием заявок, потом для участников, прошедших предварительный отбор, состоится мастер-класс и в начале ноября - церемония объявления и награждения победителей. Кроме того, творческие работы участников будут опубликованы в традиционном одноимённом сборнике, а конкурсанты-поэты примут участие в записи аудиокниги.
Конкурс проводится по трем основным номинациям: авторские стихотворения, чтецы и писатели.