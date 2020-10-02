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Культура

Псковичи еще могут подать заявки на творческий конкурс «Чернильница»

14.10.2020 18:01|ПсковКомментариев: 0

Прием заявок на участие в молодежном творческом конкурсе «Чернильница» закроется через четыре дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ. 

До 18 октября продолжается прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница».

У псковичей будет шанс показать свой талант и войти в традиционный печатный сборник «Чернильница», стихи можно будет услышать в аудиокниге.

Тема этого года - «Литературная лихорадка».

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр при поддержке Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Добавим, конкурс проводится в несколько этапов: до 18 октября проходит прием заявок, потом для участников, прошедших предварительный отбор, состоится мастер-класс и в начале ноября - церемония объявления и награждения победителей. Кроме того, творческие работы участников будут опубликованы в традиционном одноимённом сборнике, а конкурсанты-поэты примут участие в записи аудиокниги.

Конкурс проводится по трем основным номинациям: авторские стихотворения, чтецы и писатели.

Теги: #конкурс #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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