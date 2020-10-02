Культура

Краевед Сергей Бирюк представит новую книгу псковичам 16 октября

16 октября в 17.30 Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева и военно-исторический клуб «Кольчуга» приглашают псковичей на презентацию новой книги «Пехота Сталина в «Зимней войне»». Представит книгу автор, исследователь, краевед, член военно-исторического клуба «Кольчуга» Сергей Бирюк.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в книге опровергается один из главных мифов Советско-финской войны - прочно укоренившееся в массовом сознании представление о том, что бои шли только на «Линии Маннергейма». Советская пропаганда сделала «Линию» непреодолимой, и возникал закономерный вопрос, почему красноармейцы просто не обошли финские укрепления. На самом же деле такие попытки неоднократно предпринимались советским командованием. Действия Красной Армии при обходе «Линии Маннергейма», детально восстановленные на основе архивных материалов, подробно рассматриваются в этой книге на примере 43-й, 56-й, 75-й, 155-й стрелковых и 25-й мото-кавалерийской дивизий (56-я и 75-я стрелковые дивизии с их артиллерией были лучшими боевыми частями 8-й армии, а 25-я мото-кавалерийская дивизия считалась геройской).

Тщательный анализ документов позволил автору окончательно ответить на вопрос, почему, несмотря на все затраченные титанические усилия, попытка советских войск обойти «Линию Маннергейма».обернулась не только крахом, но и значительными потерями.