Культура

Юрий Лоза намерен подать в суд на псковичку и Первый канал

Музыкант Юрий Лоза намерен подать в суд на Первый канал и на участницу шоу «Голос» Алину Виардо за исполнение кавер-версии его хита «Плот» без разрешения.

Музыкант рассказал, что разрешения на переработку песни и ее исполнение ни участнице шоу «Голос», ни каналу он не давал, являясь автором песни и владельцем прав на нее.

«Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни. Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд. Сумма иска пока не определена», - сказал Лоза, передает РИА Новости.

По его словам, участница «хотела петь то, что ей подходит, но авторы программы настояли, и впервые за девять сезонов шоу жюри обсуждало не произведение или исполнителя, а автора песни».