Культура

Псковичка ответила на заявление Юрия Лозы о нарушении авторских прав

Псковичка, участница шоу «Голос» Алина Виардо в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответила на заявление музыканта Юрий Лозы о нарушении авторских прав. Напомним, он намерен подать в суд на Первый канал и Алину Виардо за исполнение кавер-версии его хита «Плот» без разрешения.

«Я считаю, что эта песня одна из самых популярных в нашей стране, - отметила Алина Виардо. - Как можно подавать в суд на исполнение песни, которую поют по всей России, во всех дворах, на застольях. Эта песня, можно сказать, - русская душа. Я не понимаю, как можно запретить петь российский хит».

Псковичка рассказала, что сейчас находится в ожидании иска. «Но мне сложно понять, каким образом я могу выступать в данном деле как ответчик. Скорее всего, думаю, ему будет нужно иметь дело с Первым каналом и с телепроектом "Голос", а не со мной», - добавила она.

Девушка пояснила, что эту песню для исполнения ей дали музыкальные редакторы проекта. «Это был их выбор. У меня не было права изменить песню», - подчеркнула она.

Алина Виардо подтвердила, что считает эту песню общественным достоянием. «Я считаю, что текст этой песни - один из самых сильных. Потому что любой хит - это песня, которую знают все. В нашей стране эту песню знают все. Я считаю, что это очень сильная песня, и что эта песня является одной из самых любимых у очень многих людей», - заключила собеседница ПЛН.