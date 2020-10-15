Культура

Гендиректор Эрмитажа заявил о вреде политкорректности для музеев

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции выразил обеспокоенность в связи с негативным влиянием растущей политкорректности на музейное дело по всем мире. Об этом сообщил «Интерфакс».

В результате, по его словам, музеям приходится отменять «многие выставки, потому что на них нападают и объявляют, что эта выставка плохая, потому что недостаточно учитывает роль черных, а другая - роль белых».

«Идут атаки на меценатов музеев, идут атаки на работу с Китаем. Все это вместе создает неприятную атмосферу в культуре», - сказал директор Эрмитажа. Пиотровский отметил, что политкорректность стала «самой важной вещью для мира», и сейчас «во всем мире происходит обострение».

«Существует в целом атака на музеи как хранителей ценностей. То Эрдоган превращает Айя-Софию из музея в храм, то снова идут разговоры о передаче тех или иных вещей из музеев в церкви или из музеев в страны, откуда они (экспонаты) происходят», - сказал он.

Для примера он привел Нидерланды, которые недавно объявили о планах передать бывшим колониям около 100 тысяч музейных экспонатов, чтобы исправить историческую несправедливость.

«Голландцы объявили, что отдадут в бывшие колонии значительную часть своих музейных экспонатов, на что мы, к сожалению, должны заявить, что своих "Рембрандтов" мы не отдадим, хотя логика та самая, если все должно находиться там, где его произвели», - предупредил Пиотровский.

Эрмитаж обладает значительной коллекцией полотен Рембрандта и его учеников.

Недавно Музей истории Нанта отказался от сотрудничества с Китаем и по сути отменил выставку о Чингисхане и рождении Монгольской империи, обвинив партнеров в цензуре и попытке тенденциозного искажения истории. Экспозиция несколько лет готовилась при участии китайского музея Внутренней Монголии. По словам французов, сначал партнеры по указанию руководства КНР потребовали убрать из экспозиции слова "Чингисхан", "монголы" и "империя", а летом 2020 года сформулировали такие требования, что нантский музей решил отказаться от совместного проекта.

Первоначально выставка должна была открыться 17 октября 2020 года. Из-за коронавируса ее отложили на год. Теперь Музей истории Нант решил провести ее в 2024 году без помощи Китая, взяв экспонаты из европейских и американских собраний.