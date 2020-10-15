Культура

Юные псковичи приобщились к традиции старинных покровских гуляний

14 октября в Доме детского творчества Пскова в рамках занятий творческих объединений вспоминали традиции старинных покровских гуляний.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования города Пскова, юным псковичам рассказали, что в это время наши предки подводили итоги летних трудов и строили планы на будущее.

Следуя традициям, ребята фольклорного объединения вспомнили танцы, песни и забавы периода покровских гуляний, бытовавших в Псковской области, изготовили для родителей сувениры и записали для них поздравительное видеообращение.