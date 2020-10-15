Культура

«Не умею валять дурака»: новая выставка откроется в Пскове 22 октября

Выставка работ псковского мастера Ирины Ивановой «ДушеГрея. Одежда для жизни» откроется в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества 22 октября в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме ремесел.

В экспозиции будут представлены шапки, береты, палантины из шерсти и шелка, перчатки и варежки, жилеты, спортивные ботинки, тапочки, броши, сумки и многое другое.

«Не умею валять дурака, поэтому валяю овечью шерсть. Войлок ручной работы - поистине волшебная история! Его пластичность сравнится с пластилином, бесшовные изделия различных объемных форм удивляют людей. А целебные качества натуральной шерсти доставят удовольствие и взрослым и детям!» - рассказала Ирина Иванова.

Подробная информация по телефонам: 8(8112) 62-23-34, 66-17-49.