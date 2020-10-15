Культура

Юные псковичи узнали о «курином боге» и «вывернутых наизнанку животных»

Встреча учеников четвертого класса лицея «Развития» с писателем-биологом из Смоленска Мариной Дороченковой состоялась в «Библиотеке - Центре детского чтения» на улице Розы Люксембург в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Встреча состоялась в рамках Недели детской книги, которая открылась в городских библиотеках Пскова 14 октября и продлится до 22 октября.

Марина Дороченкова популяризирует науку в детских книгах о приключениях в космосе, на море и суше. Она провела для юных читателей интерактивный урок под названием «Где живут динозавры. Секрет говорящих камней». Четвероклассники узнали, что окаменелости могут многое рассказать о животных, которые населяли Землю много тысячелетий назад, что «куриный бог» или «чертов палец» - это на самом деле древние моллюски, что аммонит - это «созданная самой природой первая подводная лодка», а кораллы - «животные, вывернутые наизнанку».

Марина Дороченкова привезла с собой в Псков некоторые образцы окаменевших моллюсков, фрагменты костей доисторических животных, зубы акулы и кость кита.

Кроме того, она рассказала историю 11-летней английской девочки Мэри Эннинг, которая ровно 200 лет назад так увлеклась окаменелостями из карьера неподалеку от дома, что разыскала первые в мире скелеты ихтиозавра, плезиозавра и птерозавра.

Сегодня с Мариной Дороченковой встретятся читатели библиотек «Родник» на улице Труда и «ЛиК» на Октябрьском проспекте. А на 20 октября в библиотеке «ЛиК» запланирована встреча с псковским писателем Снежаной Родионовой.

Одним из ключевых мероприятий Недели детской книги станет приезд в Псков представителей редакции журнала «Чудеса и приключения», которые планируют встретиться с читателями в «Библиотеке - Центре детского чтения» 19 октября.

Полная программа Недели детской книги опубликована здесь. Организаторы предупреждают, что она может измениться в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.