Культура

Коллекцию произведений изобразительного искусства подарили музею «Михайловское»

Большую коллекцию произведений изобразительного искусства получил в дар от семьи петербургских художников Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, живопись, графику, а также ряд книжных изданий и документов из семейного архива в Святогорье привезли Наталья Корнилова и Андрей Харшак.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Среди подаренного, в частности, 16 акварелей кисти отца Наталии Корниловой — известного графика, архитектора, дизайнера, педагога Игоря Корнилова (1926—1987). Выпускник Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, он участвовал в разработке генпланов ряда российских городов и стал автором нескольких архитектурных проектов в северной столице. Свою преподавательскую деятельность начал ещё в 1961 году, в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В.И. Мухиной на кафедре художественной обработки металла (с 1963 года — кафедра промышленного искусства). Вместе с коллегами, Леонидом Катониным и Иосифом Ваксом, Корнилов стоял у истоков отечественной системы образования в области дизайна. Акварели, которые дочь и зять художника сейчас передали в Пушкинский Заповедник, — это виды Михайловского, выполненные в 1963 году, и пейзаж «Над Соротью», сделанный в Тригорском. Эти листы замечательно дополняют «художественную летопись» псковских пушкинских мест, которую вот уже много десятилетий любовно собирают в музее.

От Натальи Корниловой, также дизайнера и графика, «Михайловское» получило в дар 11 большеформатных гравюр — иллюстрации к «Маленьким трагедиям» А.С. Пушкина. Ее супруг, Андрей Харшак, график и живописец, передал в фонды заповедника шесть своих работ 1974 года. Кроме того, петербургские художники привезли в музей 18 экслибрисов на пушкинские темы, выполненные в разные годы разными авторами.

Отдельное место среди переданного в дар «Михайловскому» занимает книга Андрея Харшака об основателе семейной династии, Петре Евгеньевиче Корнилове (1896—1981), профессоре, историке искусства, библиофиле и коллекционере рисунков и акварелей русских художников конца XIX — начала ХХ века. Во второй трети прошлого столетия Петр Корнилов работал в Государственном Русском музее, затем в Научно-исследовательском музее Академии художеств; во время Великой Отечественной был редактором издательства «Искусство». После войны он преподавал в «Репинке», заведовал кафедрой истории искусства ВХПУ имени Мухиной. Свою коллекцию, в которой среди прочего были этюды Репина и Поленова, пейзажи Левитана и Нестерова, рисунки Ге, Федотова, Кустодиева, Петрова-Водкина, Добужинского, Лансере, Бенуа, Сомова, Петр Корнилов передал Ленинграду — Русскому музею.

Как отметила главный хранитель музейных предметов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Дарья Плотникова, подарок петербургских художников чрезвычайно ценен. Большая часть художественных произведений и материалов, переданных музею, несомненно, будет активно использоваться в различных выставочных и просветительских проектах.