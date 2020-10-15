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Культура

Юрий Мудров: Выставка в «Михайловском» не менее почетна, чем показ в Русском музее

18.10.2020 14:17|ПсковКомментариев: 0

Пять офортов с выставки «Живая линия образа», работающей сейчас в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», передал в заповедные фонды их автор, Андрей Бодров, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Это пейзажи, выполненные в знаковых местах близ Санкт-Петербурга: на Сиверской, у реки Оредеж и, наконец, в Кобрино, где в конце XVIII века, до своего отъезда с семьёй Пушкиных в Москву, жила няня поэта, Арина Родионовна.

Андрей Бодров. Кобрино (2020). Дар автора музею-заповеднику «Михайловское»

Свой подарок музею художник сделал на церемонии открытия выставки. В «Михайловском» пояснили, что в силу многих обстоятельств, и прежде всего, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, вернисаж прошёл намного позже того дня, когда экспозицию фактически открыли для посещения, и был организован с минимальным количеством реальных участников, в online-формате. Видео-запись, сделанная во время открытия выставки, сейчас доступна интернет-пользователям на официальном сайте заповедника.

Представляя художника реальным и виртуальным посетителям выставки, почётный член Российской академии художеств, директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», уроженец Пскова Юрий Мудров, отметил особый талант художника, а наравне с ним - великий труд, который стоит за мастеровитыми и очень необычными работами Андрея Бодрова. И заключил, что «имеющие глаза это всё увидят». Порадовавшись за автора, чьи работы недавно экспонировали в северной столице, Юрий Мудров отметил, что выставка в «Михайловском» на самом деле не менее почетна, чем показ в Русском музее.

Подарок Андрея Бодрова музею принимает руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского заповедника Александр Иванов. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Свое восхищение тонкостью чувств, которые Андрей Бодров испытывает и, главное, умеет передавать в карандашном рисунке или в офорте, выразил и Виктор Лысюк, секретарь правления Союза художников, председатель Псковского отделения. Он специально приехал в Святогорье, чтобы поздравить коллегу с выставкой в «Михайловском», которое просто «манит художников: столько мастеров, такие имена, такие люди здесь бывали!»

Сам Андрей Бодров признался, что уже сделал в заповедных местах несколько рисунков. Ведь здесь, по его словам, с любой точки открывается не один сюжет - только голову чуть иначе поверни: «работы не на одну жизнь хватит, если занимаешься пейзажем». И добавил, что «…очень доволен тем, что попал в эти края именно в это время года».

Напомним, что выставка «Живая линия образа» развернута в Научно-культурном центре музея-заповедника (Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать в Пушкинском заповеднике до 4 декабря. Вход на экспозицию свободный.

Теги: #выставка #пушкинский заповедник #художники
Источник: Псковская Лента Новостей
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